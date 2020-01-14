В МИД РФ назвали убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США

Глава МИД России Сергей Лавров назвал убийство начальника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани кульминацией противоправных действий США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки», — заявил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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