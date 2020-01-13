Кремль опубликовал новые архивные снимки Путина к 20-летию во власти

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Сайт 20.kremlin.ru опубликовал альбом «Путин.20 лет», включающий новую серию фотографий и видеозаписей с 2005 по 2009 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-служба президента РФ.

Архивные фото разных лет сделаны личными фотографами и операторами.

Альбом «Путин. 20 лет» включает избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина президентом и главой правительства РФ.

В ближайшее время альбом пополнится новыми материалами.