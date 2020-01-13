Медведев отменил около 1300 устаревших актов РСФСР

close
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления кабмина, согласно которому с 1 января отменяются около 1,3 тысяч устаревших правительственных актов РСФСР. Об этом пишет РИА «Новости».

Он также добавил, что в ближайшее время выйдет еще один документ еще по почти 3,6 тысячам актов СССР.

Нормативные акты СССР и РСФСР прекращают действие в рамках «регуляторной гильотины».

До этого отмечалось, что часть нормативов утратила силу еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Медведев отменил законы СССР и РСФСР

Юрист прокомментировал отмену Медведевым законов СССР и РСФСР