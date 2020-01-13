Медведев отменил около 1300 устаревших актов РСФСР

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления кабмина, согласно которому с 1 января отменяются около 1,3 тысяч устаревших правительственных актов РСФСР. Об этом пишет РИА «Новости».

Он также добавил, что в ближайшее время выйдет еще один документ еще по почти 3,6 тысячам актов СССР.

Нормативные акты СССР и РСФСР прекращают действие в рамках «регуляторной гильотины».

До этого отмечалось, что часть нормативов утратила силу еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев отменил законы СССР и РСФСР

— Юрист прокомментировал отмену Медведевым законов СССР и РСФСР