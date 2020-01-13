Разработчик World Of Tanks уйдет из компании ради политической партии

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров, который заявил о намерении создать в России «Партию прямой демократии», уйдет из компании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии», — сообщил Макаров.

Он отметил, что не ожидал большого резонанса, который поднялся в СМИ.

Ранее Макаров рассказал, что новая партия намерена принять участие в региональных выборах и выборах в Госдуму.

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