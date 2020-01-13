Президент Абхазии Хаджимба не будет баллотироваться на новых выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-президента республики Аслана Барцица.

Ранее политик заявил, что Хаджимба подал в отставку.

В понедельник, 13 января, в парламенте Абхазии состоится сессия, на которой рассмотрят заявление Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента.

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