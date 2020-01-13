Президент Абхазии Хаджимба не будет баллотироваться на новых выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Александр Уткин/РИА «Новости»

Президент Абхазии Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление вице-президента республики Аслана Барцица.

Ранее политик заявил, что Хаджимба подал в отставку.

В понедельник, 13 января, в парламенте Абхазии состоится сессия, на которой рассмотрят заявление Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента.

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