Президент Абхазии сложил полномочия
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».
Уточняется, что у здания госдачи собирались митингующие, которые требовали его отставки.
Отмечается, что документ о сложении полномочий зачитал собравшимся на площади экс-премьер страны Сергей Шамба.
Ранее лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента для проведения переговоров об отставке.
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