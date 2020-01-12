Президент Абхазии сложил полномочия

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия».

Уточняется, что у здания госдачи собирались митингующие, которые требовали его отставки.

Отмечается, что документ о сложении полномочий зачитал собравшимся на площади экс-премьер страны Сергей Шамба.

Ранее лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента для проведения переговоров об отставке.

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