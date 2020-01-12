Трамп на фарси поддержал протестующих в Иране

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter поддержал протестующих в Иране на государственном языке страны — фарси.

«Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами», — написал Трамп.

Он отметил, что в США следят за происходящим в настоящее время в Иране протестом очень внимательно и вдохновлены смелостью иранцев.

Президент Соединенных Штатов считает, что власти Ирана должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать о происходящем с мест протестов в стране.

Он подчеркнул, что не может быть ни бойни в отношении мирных демонстрантов, ни блокирования доступа к интернету.

В Тегеране 11 января сотни студентов вышли на акцию протеста против действующей власти, потребовав отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как власти признали, что военные по ошибке сбили украинский самолет.

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