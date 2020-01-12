Госдеп США призвал Иран извиниться за задержание британского посла

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал иранские власти публично извиниться за задержание посла Великобритании в ходе протестов в Тегеране. Об этом официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус написала на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что британского посла в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января. Его также обвинили в подстрекательстве и руководстве радикальными действиями.

Ортагус отметила, что данный арест нарушает Венскую конвенцию. Она от лица США призвала Иран официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и впредь уважать права всех дипломатов.

В свою очередь, по данным РИА «Новости», глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержание Макэра является «грубым и безосновательным нарушением международного права». Он подчеркнул, что Иран в настоящее время находится «на перепутье»: страна может продолжить путь к обретению статуса парии и сопутствующей этому политической и экономической изоляции или вступить на путь дипломатии.

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