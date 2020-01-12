Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в протестах в Тегеране 11 января 2020 года. Об этом сообщает Аl Аrabiya.

Ранее сообщалось, что в Тегеране сотни студентов вышли на акцию протеста против действующей власти. Они потребовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как власти признали, что военные по ошибке сбили украинский самолет.

По данным агентства Tasnim, на которое ссылается издание, Роберт Макэр занимался организацией митинга и присутствовал на нем. Его также обвинили в подстрекательстве и руководстве радикальными действиями, за что он и был задержан на несколько часов.

Отмечается, что посол будет вызван в МИД Ирана 12 января.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.