Глава ЦИК Абхазии получил решение суда об отмене президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия получил решение суда об отмене президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Решение суда главе ЦИК вручили лично оппозиционные депутаты парламента страны и бывший кандидат в президенты Алхас Квициния. После этого представители оппозиции провели с главой избирательной комиссии короткие переговоры.
«Дата новых выборов президента Абхазии будет определена не позднее 13 января», — заявил Квициния после завершения встречи.
Ранее Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
— Власти Абхазии заявили о незаконности решения Верховного суда страны