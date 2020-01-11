Глава ЦИК Абхазии получил решение суда об отмене президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия получил решение суда об отмене президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение суда главе ЦИК вручили лично оппозиционные депутаты парламента страны и бывший кандидат в президенты Алхас Квициния. После этого представители оппозиции провели с главой избирательной комиссии короткие переговоры.

«Дата новых выборов президента Абхазии будет определена не позднее 13 января», — заявил Квициния после завершения встречи.

Ранее Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.

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