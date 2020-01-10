В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота
Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
В администрации абхазского лидера уточнили, что митингующие назвали себя представителями Донецкой народной республики.
«Сейчас мы выясняем все обстоятельства пребывания этих граждан на территории Абхазии», — рассказали в администрации Хаджимбы.
9 января в Абхазии протестующие попытались проникнуть в администрацию главы республики в Сухуме. Они также потребовали отставки Хаджимбы.
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