В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота

Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

В администрации абхазского лидера уточнили, что митингующие назвали себя представителями Донецкой народной республики.

«Сейчас мы выясняем все обстоятельства пребывания этих граждан на территории Абхазии», — рассказали в администрации Хаджимбы.

9 января в Абхазии протестующие попытались проникнуть в администрацию главы республики в Сухуме. Они также потребовали отставки Хаджимбы.

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