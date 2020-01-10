В России может появиться партия на базе приложения
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать в России «Партию прямой демократии», пишет «Коммерсантъ».
Как рассказал Макаров, новая партия намерена принять участие в региональных выборах и выборах в Госдуму.
Отмечается, что учредительный съезд планируется на 5 марта. В партию намерены привлечь разработчиков ведущих региональных IT-компаний.
По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться внутрипартийное голосование.
На создание электронной платформы создатель партии намерен потратить $1 млн.
Разработчиком и владельцем игры World of Tanks является белорусская IT-компания Wargaming.Net, которая зарегистрирована на Кипре.
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