В России может появиться партия на базе приложения

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать в России «Партию прямой демократии», пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал Макаров, новая партия намерена принять участие в региональных выборах и выборах в Госдуму.

Отмечается, что учредительный съезд планируется на 5 марта. В партию намерены привлечь разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться внутрипартийное голосование.

На создание электронной платформы создатель партии намерен потратить $1 млн.

Разработчиком и владельцем игры World of Tanks является белорусская IT-компания Wargaming.Net, которая зарегистрирована на Кипре.

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