Трамп пообещал никогда не делать три вещи во время своего президентства
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна никогда не сделает три вещи, пока он находится на посту. Об этом он написал в Twitter.
Трамп отметил, что под его администрацией американцы никогда не будут оправдываться за своих врагов. Также власти никогда не будут колебаться в защите американских жизней. В-третьих, страна никогда не перестанет пытаться победить террористические организации.
Стоит отметить, что в своем сообщении президент США подчеркнул слово «never» (с англ. «никогда»).
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