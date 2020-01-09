Президент Абхазии не исключил введение режима ЧП в стране

Президент Абхазии Рауль Хаджимба после попытки штурма администрации президента заявил, что может вести режим чрезвычайного положения в случае необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хаджимба отметил, что данная мера обсуждалась в ходе заседания Совета безопасности.

«В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», — заявил Хаджимба по итогам заседания Совбеза.

9 января в Абхазии протестующие штурмовали администрацию президента страны. Протестующие выломали двери и попытались ворваться в здание. В администрации назвали происходящее попыткой государственного переворота.

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