В посольстве России подтвердили, что президент Эстонии вернула крымское вино
Посольство России в Таллине подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула крымское вино, отправленное ей в подарок на 50-летие. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter, что эстонский лидер приняла шоколад и цветы, но отказалась от бутылки «Крымского».
«Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», — сказали в дипведомстве.
Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в городе Тарту.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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