В Иране заявили о невозможности диалога с США до отмены санкций

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не примет предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока США вводят антииранские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт передала в Совет Безопасности ООН письмо, в котором заявила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для деэскалации в регионе.

Постпред Ирана назвал предложением американской стороны «невероятным», отметив, что переговоры не имеют смысла до тех пор, пока Соединенные Штаты действуют враждебно в регионе.

По словам Раванчи, введенные Вашингтоном санкции противоречат нормам международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— WP: Тегеран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

— США заявили в СБ ООН о готовности к переговорам с Ираном

— Трамп объявил о введении санкций против Ирана