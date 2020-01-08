Президент Эстонии отвергла подарок российского посольства в свой юбилей
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Эстонский лидер Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на свое 50-летие бутылку крымского шампанского, которую ей отправило посольство России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Уточняется, что в качестве поздравления с юбилеем посольство России отправило Кальюлайд букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского.
Однако, шампанское президент Эстонии направила обратно в посольство.
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