Тегеран отказался передать Вашингтону черные ящики разбившегося самолета
Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что власти страны не собираются передавать Соединенным Штатам и компании Boeing черные ящики разбившегося украинского самолета. Об этом сообщает, передает ТАСС.
Абедзаде отметил, что в настоящее время неизвестно, в какую страну направят черные ящики для расшифровки.
По его мнению, катастрофу должна расследовать страна, на территории которой произошло крушение. При этом, по словам Абедзаде, украинская сторона сможет принять участие в выяснении обстоятельств трагедии.
Крушение украинского самолета Boeing 737, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев, произошло в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. На борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.