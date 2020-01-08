Тегеран отказался передать Вашингтону черные ящики разбившегося самолета

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Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что власти страны не собираются передавать Соединенным Штатам и компании Boeing черные ящики разбившегося украинского самолета. Об этом сообщает, передает ТАСС.

Абедзаде отметил, что в настоящее время неизвестно, в какую страну направят черные ящики для расшифровки.

По его мнению, катастрофу должна расследовать страна, на территории которой произошло крушение. При этом, по словам Абедзаде, украинская сторона сможет принять участие в выяснении обстоятельств трагедии.

Крушение украинского самолета Boeing 737, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев, произошло в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. На борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.