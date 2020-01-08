Глава МИД Ирана назвал самообороной атаку по военным базам США

Ракетные удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по военным базам США в Ираке являются мерами самообороны, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — отметил глава иранского МИД.

Министр подчеркнул, что атаки были нанесены по военной базе, с которой осуществлялось нападение на граждан и должностных лиц Ирана.

Иран не стремится к войне, но будет защищаться от любых проявлений агрессии, написал глава МИД.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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