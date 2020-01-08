В Латвии объяснили напряженные отношения с Россией санкциями США

Причиной недружелюбного отношения стран Прибалтики к России является угроза санкций со стороны США, заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканас. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

По словам Юрканаса, отношения Латвии и остальных стран Прибалтики к России зависят от политики США.

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции», — заявил экс-глава латвийского МИД.

В качестве примера Юрканс привел американские санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Ситуация не изменится после президентских выборов в США в 2020 году, так как Соединенные Штаты не пойдут на сближение с Россией, подчеркнул бывший министр.

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