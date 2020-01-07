Гуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо смог прорваться через оцепление полиции и войти в здание парламента, где повторил клятву и вновь провозгласил себя временным президентом страны. Об этом говорится в Twitter оппозиционного органа.

Отмечается, что присягу Гуайдо принял первый вице-президент Национальной ассамблеи.

До этого сторонники Хуана Гуайдо, который в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявили, что он останется на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок.

Однако 5 января 2020 года депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил итоги голосования.

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