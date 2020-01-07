WP: США начали подготовку санкций в отношении Ирака
Власти США начали заниматься разработкой санкций в отношении Ирака после того, так Багдад принял резолюцию против присутствия сил Соединенных Штатов Америки в стране. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей администрации Белого дома.
В издании отмечают, что представителям бизнеса США могут запретить вести деятельность с иракскими деловыми кругами.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду экономическими санкциями, если Ирак потребует вывода войск США со своей территории.
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