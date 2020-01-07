В Польше намерены законодательно запретить российскую трактовку истории

Вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что Варшава намерена на законодательном уровне запретить России преподносить историю «со своей точки зрения». Об этом она написала в своем Twitter.

Она уведомила, что соответствующий документ о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» будет передан на рассмотрение следующего собрания польского сейма.

Парламентарий считает, что, для того чтобы борьба «против лжи о Польше и истории» была успешной, ее нужно вести упорно и постоянно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Война не забыта: Москва и Варшава ссорятся из-за истории

— «Россия нам не враг»: президент Польши обратился к миру

— Секретный протокол: Польша ответила на слова Путина о войне