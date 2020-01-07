В Польше намерены законодательно запретить российскую трактовку истории
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Вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что Варшава намерена на законодательном уровне запретить России преподносить историю «со своей точки зрения». Об этом она написала в своем Twitter.
Она уведомила, что соответствующий документ о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» будет передан на рассмотрение следующего собрания польского сейма.
Парламентарий считает, что, для того чтобы борьба «против лжи о Польше и истории» была успешной, ее нужно вести упорно и постоянно.
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