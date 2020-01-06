США обвинили Россию и КНР в блокировании заявления ООН по ситуации в Ираке

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений после нападения на посольство Соединенных штатов в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

Россия и Китай, по мнению американской миссии при ООН, не позволяют организации сделать заявление, так как для этого требуется согласие всех 15 стран-членов Совета Безопасности.

При этом в миссии заявили, что 27 осудили нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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