Демократы призвали Трампа обнародовать обоснование убийства Сулеймани
Представители Демократической партии США призвали президента страны Дональда Трампа рассекретить направленное им в конгресс обоснование убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Письмо Трампу опубликовано в Twitter лидера демократов в сенате Чака Шумера.
Шумер и заместитель главы комитета по иностранным делам сената когресса США обратились к Трампу с призывом рассекретить уведомление о военных полномочиях, направленное в конгресс после военной операции США по устранению Сулеймани.
Лидер демократов в сенате подчеркнул, что данная информация должна быть предоставлена народу Соединенных штатов. Также, по словам Шумера, законное обоснование для засекречивания данных сведений отсутствует.
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