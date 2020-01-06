Демократы призвали Трампа обнародовать обоснование убийства Сулеймани

Представители Демократической партии США призвали президента страны Дональда Трампа рассекретить направленное им в конгресс обоснование убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Письмо Трампу опубликовано в Twitter лидера демократов в сенате Чака Шумера.

Шумер и заместитель главы комитета по иностранным делам сената когресса США обратились к Трампу с призывом рассекретить уведомление о военных полномочиях, направленное в конгресс после военной операции США по устранению Сулеймани.

Лидер демократов в сенате подчеркнул, что данная информация должна быть предоставлена народу Соединенных штатов. Также, по словам Шумера, законное обоснование для засекречивания данных сведений отсутствует.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп не исключил раскрытие данных разведки США об убийстве Сулеймани

— Пелоси: палата представителей США хочет ограничить полномочия Трампа в Иране

— Встреча в клубе: кто уговорил Трампа убить Сулеймани