Дочь убитого генерала Сулеймани предрекла США «темный день»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил «темный день» в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

«Сумасшедший Трамп, не думайте, что все закончилось мученической смертью моего отца», — сказала она.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.

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