Пелоси: палата представителей США хочет ограничить полномочия Трампа в Иране

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены примут на этой неделе решение об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении Пелоси.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США. Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат.

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