Роухани: Иран не забудет США убийство Сулеймани, это тяжелейшее преступление

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США совершили тяжелейшее преступление, убив главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран не забудет одно из тяжелейших в истории беззаконий Вашингтона в отношении исламской республики.

«Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет», — заявил Роухани.

Президент также отметил, что Сулеймани обеспечивал безопасность не только Ирана, но и Ирака, Сирии, Йемена, Ливана и Афганистана.

«Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом», — сказал Роухани.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.

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