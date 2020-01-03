Израиль поддержал США после убийства иранского генерала

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде 2 января заявил, что израильское государство полностью на стороне США в борьбе за мир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нетаньяху подчеркнул, что у США есть такое же право на самозащиту, как и у Израиля. По словам израильского лидера, Сулеймани был виновен в гибели американских граждан и многих других невинных людей, а также генерал намеревался устроить новые атаки.

«Президент (США Дональд) Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону», — сказал Нетаньяху.

Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».

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