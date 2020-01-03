Депутат Госдумы осудил убийство Сулеймани
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что США показали всему миру свое пренебрежение установленными правилами и требованиями после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде, передает RT.
По мнению парламентария, действия Вашингтона «не соответствует никаким требованиям и нормам международного права».
Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».
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