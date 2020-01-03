Президент Ирана пообещал США сокрушительный ответ на гибель Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление», — заявил Роухани.

Министр обороны страны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» тем, кто стоит за гибелью генерала. Он также подчеркнул, что данное преступление доказывает «низость Большого сатаны» (так США называют в Иране).

Ранее Пентагон подтвердил, что Соединенные Штаты провели операцию против главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Шиитское ополчение в свою очередь заявило, в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его «гостей», в том числе заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране также подтвердили Гибель Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал актом международного терроризма убийство генерала.

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