Суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию
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Бельгийский суд поставил прекратить дело об официальной выдаче экс-лидера правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает ТАСС.
Как отмечается, судья признал депутатскую неприкосновенность политика на основании избрания депутатом Европарламента от Каталонии.
Сам Пучдемон ранее выступал за то, чтобы его не высылали в Испанию.
14 октября, Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.
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