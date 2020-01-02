Суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгийский суд поставил прекратить дело об официальной выдаче экс-лидера правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает ТАСС.

Как отмечается, судья признал депутатскую неприкосновенность политика на основании избрания депутатом Европарламента от Каталонии.

Сам Пучдемон ранее выступал за то, чтобы его не высылали в Испанию.

14 октября, Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате.

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