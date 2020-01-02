В Нидерландах официально перестали называть страну Голландией

С 1 января 2020 года в Нидерландах прекратили называть свою страну Голландией. Об этом сообщает радиостанция NOS.

Как отмечается, нововведение затрагивает местных властей, университета и посольства страны. Отныне они будут использовать лишь название Нидерланды.

По данным Совета Нидерландов по туризму, целью инициативу является изменение имиджа страны за ее пределами.

Министр внешней торговли Сиград Кааг уверена, что новое название представит Нидерланды в «современном стиле».