Трамп поговорил с премьером Ирака о необходимости защитить объекты США

Американский президент Дональд Трамп созвонился с исполняющим обязанности премьера Ирака Аделем Абдель Махди и поговорил о защите американских военных на территории республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Стороны обсудили вопросы региональной безопасности», — подчеркнули в Белом доме.

Отмечается, что во время переговоров с Махди Трамп затронул тему необходимости защиты американцев и объектов в Ираке.

31 декабря сотни демонстрантов, ранее похоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, попытались взять штурмом штурмом посольство США в Багдаде.

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