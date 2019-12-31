Захарова назвала желанный новогодний подарок от Деда Мороза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой подарок на Новый год хочет получить от Деда Мороза. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что ее желанным подарком бы стал мир, спокойствие, а также атмосфера праздника.

Кроме того, дипломат заявила, что хотела бы «пожелать себе» не думать в новогоднюю ночь о президенте США Дональде Трампе или президенте Украины Владимире Зеленском.

«И желательно еще пару дней после Нового года», — заключила Захарова.

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