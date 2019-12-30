WP: Джулиани предлагал сместить Мадуро с поста президента Венесуэлы

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Администрация президента США Дональда Трампа, его адвокат Рудольф Джулиани, а также несколько американских бизнесменов начали осуществлять «теневые дипломатические усилия» после победы Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы 2018 года, чтобы изолировать его от власти. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Издание сообщает, что в сентябре 2018 году Джулиани и конгрессмен-республиканец Пит Сешнс неформально побеседовали с лидером республики по телефону.

Однако газете неизвестно, о чем конкретно юрист разговаривал с Мадуро.

Как известно изданию, общение Сешнса с лидером Венесуэлы было под контролем Госдепа.

В материале отмечается, что после беседы с Мадуро Джулиани предложил тогдашнему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону неофициальный способ урегулирования ситуации в Венесуэле. Речь шла об отстранении Мадуро от занимаемого им поста.

В свою очередь Болтон отказался от такого варианта развития событий.