Киев продолжит согласование формулы «всех на всех» на новой «нормандской встрече»

Украина намерена продолжить согласование формулы обмена удерживаемыми лицами «всех на всех» на следующей встрече в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

Согласование окончательной формулы обмена «всех на всех» является приоритетной задачей для Украины, отметил Пристайко.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киеве подвели итоги обмена пленными

— 25 невозвращенцев: Украина и Донбасс завершили обмен

— Киев и ДНР завершили процедуру обмена пленными в Донбассе