Киев продолжит согласование формулы «всех на всех» на новой «нормандской встрече»

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады... Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады...
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады...
РИА «Новости»

Украина намерена продолжить согласование формулы обмена удерживаемыми лицами «всех на всех» на следующей встрече в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

Согласование окончательной формулы обмена «всех на всех» является приоритетной задачей для Украины, отметил Пристайко.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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