Киев продолжит согласование формулы «всех на всех» на новой «нормандской встрече»
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Украина намерена продолжить согласование формулы обмена удерживаемыми лицами «всех на всех» на следующей встрече в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.
Согласование окончательной формулы обмена «всех на всех» является приоритетной задачей для Украины, отметил Пристайко.
Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.
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