Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по киевскому мосту

Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза принял участие в открытии движения по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы. Соответствующее видео он опубликовал в своем Facebook.

На кадрах видно, как он проехался по мосту на квадроцикле.

«Очень хорошо, что мы успели открыть движение, как и обещали, до конца года», — сказал Кличко.

Как известно, часть Шулявского путепровода обрушилась в феврале 2017 года. После этого мост подвергся реконструкции.

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