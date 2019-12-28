Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по киевскому мосту
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Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза принял участие в открытии движения по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы. Соответствующее видео он опубликовал в своем Facebook.
На кадрах видно, как он проехался по мосту на квадроцикле.
«Очень хорошо, что мы успели открыть движение, как и обещали, до конца года», — сказал Кличко.
Как известно, часть Шулявского путепровода обрушилась в феврале 2017 года. После этого мост подвергся реконструкции.
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