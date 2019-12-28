Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Des Moines Register.

Он отметил, что его положительный ответ на возможную повестку Сената Конгресса США даст американскому лидеру возможность отвлечь граждан страны от самого импичмента.

«Он (Трамп. — примечание «Газеты.Ru») всегда старался переключить внимание со своей персоны», — сказал Байден.

Демократ также выразил мнение, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку это было бы слишком «лицемерно».

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