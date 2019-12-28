Рейтинг доверия Зеленскому среди украинцев упал

Президент Украины Владимир Зеленский в результате голосования о доверии граждан к институтам власти оказался на пятой строчке рейтинга. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в сентябре 2019 года украинский лидер занимал первую позицию.

По данным общенационального исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, количество проголосовавших за Зеленского снизилось с 65,9% до 31,7%.

Уточняется, что на первом месте по результатом опроса оказались Вооруженные силы и Госслужба ЧС, следом идет церковь с результатом в 65% и волонтерские организации (64%).

Также оказалось, что на последних строчках доверия расположились судебная система (62 %), политические партии (54%) и местные суды (53%).

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