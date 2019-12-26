СК опубликовал видео с места взрыва автомобиля чиновника под Воронежем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/62/12885062/ram-pic905-895x505-48671.jpg">

В сети появилось видео с места покушения на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Уточняется, что оно было опубликовано Следственным комитетом России.

На кадрах видно, как сотрудники полиции и СК производят осмотр автомобиля.

Инцидент произошел около 9.00 утра. Когда Фролов садился в служебный автомобиль недалеко от своего дома, прогремел взрыв. Мужчина получил осколочные ранения ног.

На данный момент основными версиями причин произошедшего являются взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь чиновника.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК возбудил дело после покушения на чиновника в Воронежской области

— В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района