СК опубликовал видео с места взрыва автомобиля чиновника под Воронежем
В сети появилось видео с места покушения на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Уточняется, что оно было опубликовано Следственным комитетом России.
На кадрах видно, как сотрудники полиции и СК производят осмотр автомобиля.
Инцидент произошел около 9.00 утра. Когда Фролов садился в служебный автомобиль недалеко от своего дома, прогремел взрыв. Мужчина получил осколочные ранения ног.
На данный момент основными версиями причин произошедшего являются взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь чиновника.
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