СК возбудил дело после покушения на чиновника в Воронежской области

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ramon.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после совершенного покушения против главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и по п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России.

В настоящее время на месте происшествия сотрудники СК проводят следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что в интересах следствия другие сведения пока не разглашаются.

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