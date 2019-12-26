СК возбудил дело после покушения на чиновника в Воронежской области
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после совершенного покушения против главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Об этом сообщается на сайте СК.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и по п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России.
В настоящее время на месте происшествия сотрудники СК проводят следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Отмечается, что в интересах следствия другие сведения пока не разглашаются.
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