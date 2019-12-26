Орешкин: Москва и Минск почти завершили работы по дорожным картам

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск почти завершили работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минэкономразвития, процесс согласования дорожных карт является сложным процессом, но Россия и Белоруссия уже близки к ее завершению.

Он также отметил, что сторонам придется хорошо потрудиться в 2020-2021 годах, если договор будет подписан.

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