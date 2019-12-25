Присоединить Крым и Смоленск к Литве предложили на Украине

Украинский журналист телеканала ATR Айдер Муждабаев предложил на своем Youtube-канале новый вариант территориального деления, «воссоздав Великое княжество Литовское».

Он сказал, что к «новой государственной единице» нужно добавить Польшу, Украину и часть России. Так журналист отметил, что частью княжества могли бы стать Смоленская область и Можайск.

Кроме того, Муждабаев добавил, что в «единое государство» необходимо включить «земли Крыма, Крымского ханства».

Уточняется, что в состав Великого княжества Литовского, которое существовало с середины 13 века по 1795 год, полностью частично входили территории современных государств: Белоруссии, Литвы, Украины, России, Польши, Латвии, Эстонии и Молдавии.

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