В Кремле раскритиковали слова Лукашенко о «раздорожье» между Россией и Белоруссией

В Кремле не согласились со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — заявил Песков.

Он также отметил, что в настоящее время страны обсуждают различные вопросы, в том числе касательно дорожных карт, связанных с процессом интеграции двух государств.

По словам Пескова, Москва и Минск все еще не согласовали ряд вопросов, но это не говорит о кризисной ситуации. При этом он отметил, что в настоящее время уровень интеграции настолько высок, что сложно будет избежать каких-то «шероховатостей».

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