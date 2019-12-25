На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят посол Евросоюза и «Друзья Европы»

Посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер, основатель и председатель аналитического центра «Друзья Европы» Джайлз Мерритт и член попечительского совета Центра, европейский директор Трехсторонней комиссии (1981 – 2017) Поль Реве выступят на XI Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), который пройдет 15-16 января.

Маркус Эдерер – посол Европейского Союза в Российской Федерации с октября 2017 года. С 2005 по 2010 год Маркус Эдерер руководил департаментом внешнеполитического планирования МИД ФРГ. В 2011-2014 годах являлся послом Евросоюза в Китае и Монголии, а с 2014 по 2017 год. занимал должность статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Германии.

Джайлз Мерритт – основатель и председатель аналитического центра «Друзья Европы» (Friends of Europe). В 2010 году Financial Times назвал его одним из 30 «Еврозведз», которые больше всего влияют на взгляды на будущее Европы.

Поль Реве – член совета попечителей аналитического центра «Друзья Европы», европейский директор Трехсторонней комиссии (Trilateral Commission) в 1981 – 2017 годах. Цель комиссии, которая объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц — бизнесменов, политиков и интеллектуалов — из Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона – обсуждение и поиск решения международных проблем.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат профессор Рае Квон Чунг

— Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ

— Руководители международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума в РАНХиГС