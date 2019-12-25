В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению о взяточничестве

Прокуратура Японии арестовала депутата Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Киодо.

Акимато подозревают в получении взятки в размере $ 33 800 от китайских компаний, являющихся оператором азартных игр. Предполагается, что он лоббировал интересы этих компаний.

Цукас Акимото был назначен на пост заместителя министра с августа 2017 по октябрь 2018 года. Он курировал вопросы инвестиционных проектов, в том числе связанных с созданием в Японии зон развлечений и казино. Он также занимал должность старшего вице-министра в министерстве туризма.