Трамп заявил, что Пелоси рискует остаться без работы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует лишиться снова лишиться своей должности. Об этом он написал в своем Twitter.

Как известно, ранее она теряла пост в Палате представителей и должность спикера.

Американский лидер предположил, что она «может потерять их вновь».

«Она делает все возможное, чтобы задержать отправку статей обвинения по импичменту, которые не поддержали республиканцы. Она пытается подчинить себе Сенат», — написал Трамп.

По его словам, у Пелоси ничего не выйдет.