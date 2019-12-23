Кандидатам приходилось реально работать: политолог подвела политические итоги года

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова подвела политические итоги года.

«Во-первых, обращают на себя внимание результаты, которые показали кандидаты, поддержанные президентом на выборах высших должностных лиц регионов. Если вспомнить, у нас в прошлом году было из 22 губернаторских кампаний 3 вторых тура. В этом году их 16 и второго тура не было ни одного. И если я не ошибаюсь, суммарный процент голосов за кандидатов выше. В принципе, можно сказать, что в этом году губернаторские кампании сложились удачно и для «Единой России» и для, скажем так, губернаторов нового образца, то есть выпускников школ губернаторов и т.д. здесь достаточно позитивный момент.

Были, конечно, регионы, где ситуация была непростая и реальная была борьба с оппозицией, в том числе в интернете. Кандидатам приходилось реально работать, например, в интернете и социальных сетях. Это, например, Вологда и Питер, где ситуация была очень непростая. В Вологде были проблемы с рейтингом, с коммуникациями с жителями. В Питере, так сказать, оппозиция изо всех сил старалась показать, что якобы это новая протестная столица. Но, в общем, и там и там кандидаты выиграли и достаточно достойно себя показали.

В принципе, неплохие очень результаты «Единой России» на выборах в Законодательное собрание, они тоже выше, чем были в прошлом году. И в принципе, есть тренд, что кандидаты от «Единой России» выступают, в среднем, лучше, чем самовыдвиженцы. Из чего можно сделать выбор, что сам негативный совсем климат, который вокруг «Единой России» сложился после пенсионной реформы, этот пик уже пройден, то есть ситуация переломлена, и «Единая Россия» начинает обратно наращивать позиции.

Нельзя сказать, что год был особенно лучезарный, потому что во многих регионах было напряжение, которое связано с мусорной реформой, были пожары, наводнения, к сожалению. Это, в принципе, всегда на общественный климат влияет не лучшим образом, но несмотря на это, партия власти «Единая Россия» продемонстрировала неплохие результаты. Это значимая вещь, которую нужно отметить», — отметила Федорова.