В Донбассе согласовали условия обмена удерживаемых до конца 2019 года

Контактная группа по Донбассу согласовала условия обмена удерживаемых лиц до конца 2019 года. Об этом рассказал РИА «Новости» российский представитель в минской контактной группе Борис Грызлов.

Он отметил, что стороны достигли консенсуса и согласовали все условия.

Грызлов подчеркнул, что обмен совершится до конца этого года.

Ранее руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева рассказала, что украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными на встрече в Минске.

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